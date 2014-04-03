WORLD OF TANKS или кому не милы эльфы и орки

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10 лет назад
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Передовая онлайновая игра нашего времени, для тех кому не милы меллорновые леса эльфов и выжженные солнцем бэдлэнды оркского нагорья, это, конечно, World of Tanks.

Рев сотен дизельных и бензиновых моторов, запах нагретой брони и машинного масла, резкие толчки многотонной махины после каждого выстрела пушки калибром более 75-мм - вот забавы поклонников этой игры ...

http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=27948

22_Передовая онлайновая игра нашего времени.doc
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