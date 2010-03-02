XVI столетие в истории Европы

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14 лет назад
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XVI век оставил глубокий след в истории Европы.

Этот период в сто лет охватывает множество интересных событий, связанных с правлением монархов, развитием культуры и формированием религиозных взглядов. Это одно из немногих столетий, насыщенное разными происшествиями.

XVI столетие в истории Европы.doc
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