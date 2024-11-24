Як правильно варити каву в турці

Кава - це приголомшливий напій, що має яскравий аромат, що надає енергію та сили, при цьому готується лише за 5 хвилин. Популярністю цей напій користується в усьому світі, проте тут є тонкощі під час його заварювання.
У домашніх умовах для приготування натуральної кави найкраще підходить турка. Вона використовується давно і дає можливість оцінити смак завареної кави.
У продажу існують турки з різних матеріалів: з міді, алюмінію, срібла, кераміки, суміші з глини та з нержавіючої сталі. Сьогодні, популярні турки виробляються з міді.
Переваг у такої турки багато щоб вважати її найкращим варіантом для заварювання кави:
Рівномірне нагрівання;
Висока тепловіддача;
Довгий термін експлуатації;
Естетичний зовнішній вигляд.
Безпосередньо, щоб зварити правильну та ароматну каву, варто дотримуватися таких нюансів:
Використання цілих чистих зерен. Правильний підбір ступеня обсмажування, тому що від неї залежить смак напою та ступінь міцності;
Добре змелені зерна або придбати вже готові якісного помелу;
Використання фільтрованої води для отримання якісного смаку.
При заварюванні враховують такі особливості меленої кави, як ступінь подрібнення зерна.
Визначають такі методи помелу:
Великий помел застосовується для заварювання у кавоварках.
Середній помел – універсальний.
Кавові зерна дрібного помелу застосовують коли є гейзерне обладнання.
Супер тонкий помел використовують не часто. За допомогою нього готують справжню турецьку каву.
Важливий момент при заварюванні напою: зерна слід перемолоти перед самим заварюванням, оскільки аромат швидко вивітрюється. Завдяки цьому вигідніше купувати каву в зернах, а не мелений варіант.