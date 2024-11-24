Як правильно варити каву в турці

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5 месяцев назад
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Кава - це приголомшливий напій, що має яскравий аромат, що надає енергію та сили, при цьому готується лише за 5 хвилин.  Популярністю цей напій користується в усьому світі, проте тут є тонкощі під час його заварювання. 


 У домашніх умовах для приготування натуральної кави найкраще підходить турка.  Вона використовується давно і дає можливість оцінити смак завареної кави. 


 У продажу існують турки з різних матеріалів: з міді, алюмінію, срібла, кераміки, суміші з глини та з нержавіючої сталі. Сьогодні, популярні турки виробляються з міді.

Переваг у такої турки багато щоб вважати її найкращим варіантом для заварювання кави:



  •    Рівномірне нагрівання;



  •    Висока тепловіддача;



  •    Довгий термін експлуатації;



  •    Естетичний зовнішній вигляд.



 Безпосередньо, щоб зварити правильну та ароматну каву, варто дотримуватися таких нюансів: 



  •    Використання цілих чистих зерен. Правильний підбір ступеня обсмажування, тому що від неї залежить смак напою та ступінь міцності; 


  •  Добре змелені зерна або придбати вже готові якісного помелу;


  •  Використання фільтрованої води для отримання якісного смаку.


При заварюванні враховують такі особливості меленої кави, як ступінь подрібнення зерна. 


    Визначають такі методи помелу:


  •  Великий помел застосовується для заварювання у кавоварках.


  •  Середній помел – універсальний. 


  •  Кавові зерна дрібного помелу застосовують коли є гейзерне обладнання. 


  •  Супер тонкий помел використовують не часто.  За допомогою нього готують справжню турецьку каву. 

   Важливий момент при заварюванні напою: зерна слід перемолоти перед самим заварюванням, оскільки аромат швидко вивітрюється.  Завдяки цьому вигідніше купувати каву в зернах, а не мелений варіант. 