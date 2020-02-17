Яромир Ягр

Его имя любители хоккея произносят с неподдельным уважением и удивлением. За его карьерой невольно следят даже противники, ведь сезон 2019/2020 стал 32-м для хоккеиста! Яромиром Ягром Чехия по-настоящему гордится, и все благодаря тому, что когда-то, в детстве, он послушался своего отца.