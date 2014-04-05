Европейские стандарты для российского города

http://shoppingtoday.ru/modnye-novosti/tc-viktoriya-plaza-g-ryazan.html

ТЦ Виктория Плаза г.Рязань

Рязань… Тихий российский город с богатейшей, уходящей корнями в седую древность историей.

Еще недавно мысль о том, что здесь воздвигнут торговый центр, полностью соответствующий самым строгим европейским стандартам и нормам, могла показаться удивительной.