Европейские стандарты для российского города

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ТЦ Виктория Плаза г.Рязань
Рязань… Тихий российский город с богатейшей, уходящей корнями в седую древность историей.
Еще недавно мысль о том, что здесь воздвигнут торговый центр, полностью соответствующий самым строгим европейским стандартам и нормам, могла показаться удивительной.