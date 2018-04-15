Йога тур вЧерногорию - путешествие со смыслом!

Йога тур в Черногорию предназначен для ценителей и практиков философии индуизма

в европейской манере изложения, основывающих систему своего самопознания на

красоте окружающего мира и духовности достопримечательных мест.

Примечательность Черногориидля його-туристов

Впечатляющие скалистые горы, раскатистые волнообразные равнины и насыщенный

морской климат - это далеко не весь список преимуществ “даров природы”

Монтенегро.

В пятерку топовых локаций адриатической ривьеры для проведения сеансов

релаксации и медитаций входят:

- живописная деревня Жабляк с вечнозелеными холмами, горными озерами и ледяной

пещерой;

- скалистый поселок Кримовица, на побережье Адриатического моря, с древними

оливковыми плантациями;

- “венецианка” Донья Ластва с богатой архитектурой, флорой и фауной;

- укромный Мрчевац, вблизи курортного города Тиват, утопающий в зелени густого

леса;

- средневековый Котор на берегу залива, являющийся отпечатком контаминации

разных цивилизации, культур и стилей.

Йога-тур в Черногорию: отбюджета до роскоши

Оптимальным вариантом вояжа по «местам духовной силы» Черногорской земли для

сторонников йоги является организованные тематические туры для компании

путешественников не более 10-12 человек. Важно выбирать “временный

туристический приют”, где покой, умиротворение и тишина будут в распоряжении 24

часа в сутки и в течении всего отдыха.

Версия 1: бюджет

Находясь в поиске эконом-версии йога тура в Черногорию стоит рассмотреть

автобусные поездки из России, Белоруссии и Украины. Многие фирмы предлагают

туристические пакеты по цене 1300-1700 €, за семидневный тур, состоящий из

путешествия на автобусе, “правильных” завтраков, проживания в отдаленных от

городских эпицентров отелях (скорее всего низких категорий) или домах частного

сектора.

Важно! Визы, экскурсии и дополнительноепитание не входят в стоимость. На это придется потратить еще около 300-700 €.

Версия 2: люкс

Самостоятельное путешествие обойдется туристу несколько дороже, так как

наилучшие “места душевного равновесия” страны находятся в разных направлениях.

Не жалея денежных средств на комфортабельный отдых, с возможностью духовного

поиска себя, наилучшим началом турне будет авиаперелет, а затем авто- или

авиатранспортные перемещения внутри страны и размещение в пятизвездочном Hotel

Forza Mare на побережье Которского залива или экстравагантном Stone Bridge Eco

Lodge, расположенном на горных террасах Мориньи.

Сутки пребывания в номерах премиум класса с завтраком в этих отелях стоят около

250-270 €, аренда авто от - 30 € в сутки, а велосипеда - от 7 €, ужин/обед в

ресторане (без алкоголя) - от 18 € до 35 €.

При общем подсчете, сумма получается намного больше предыдущего варианта, но

эмоциональное впечатление от такого турне, стоит того!http://prntscr.com/iahjnn

http://prntscr.com/iahjz5