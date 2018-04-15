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Йога тур вЧерногорию - путешествие со смыслом!
Йога тур в Черногорию предназначен для ценителей и практиков философии индуизма
в европейской манере изложения, основывающих систему своего самопознания на
красоте окружающего мира и духовности достопримечательных мест.
Примечательность Черногориидля його-туристов
Впечатляющие скалистые горы, раскатистые волнообразные равнины и насыщенный
морской климат - это далеко не весь список преимуществ “даров природы”
Монтенегро.
В пятерку топовых локаций адриатической ривьеры для проведения сеансов
релаксации и медитаций входят:
- живописная деревня Жабляк с вечнозелеными холмами, горными озерами и ледяной
пещерой;
- скалистый поселок Кримовица, на побережье Адриатического моря, с древними
оливковыми плантациями;
- “венецианка” Донья Ластва с богатой архитектурой, флорой и фауной;
- укромный Мрчевац, вблизи курортного города Тиват, утопающий в зелени густого
леса;
- средневековый Котор на берегу залива, являющийся отпечатком контаминации
разных цивилизации, культур и стилей.
Йога-тур в Черногорию: отбюджета до роскоши
Оптимальным вариантом вояжа по «местам духовной силы» Черногорской земли для
сторонников йоги является организованные тематические туры для компании
путешественников не более 10-12 человек. Важно выбирать “временный
туристический приют”, где покой, умиротворение и тишина будут в распоряжении 24
часа в сутки и в течении всего отдыха.
Версия 1: бюджет
Находясь в поиске эконом-версии йога тура в Черногорию стоит рассмотреть
автобусные поездки из России, Белоруссии и Украины. Многие фирмы предлагают
туристические пакеты по цене 1300-1700 €, за семидневный тур, состоящий из
путешествия на автобусе, “правильных” завтраков, проживания в отдаленных от
городских эпицентров отелях (скорее всего низких категорий) или домах частного
сектора.
Важно! Визы, экскурсии и дополнительноепитание не входят в стоимость. На это придется потратить еще около 300-700 €.
Версия 2: люкс
Самостоятельное путешествие обойдется туристу несколько дороже, так как
наилучшие “места душевного равновесия” страны находятся в разных направлениях.
Не жалея денежных средств на комфортабельный отдых, с возможностью духовного
поиска себя, наилучшим началом турне будет авиаперелет, а затем авто- или
авиатранспортные перемещения внутри страны и размещение в пятизвездочном Hotel
Forza Mare на побережье Которского залива или экстравагантном Stone Bridge Eco
Lodge, расположенном на горных террасах Мориньи.
Сутки пребывания в номерах премиум класса с завтраком в этих отелях стоят около
250-270 €, аренда авто от - 30 € в сутки, а велосипеда - от 7 €, ужин/обед в
ресторане (без алкоголя) - от 18 € до 35 €.
При общем подсчете, сумма получается намного больше предыдущего варианта, но
эмоциональное впечатление от такого турне, стоит того!http://prntscr.com/iahjnn