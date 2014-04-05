Юбилеи и круглые даты 2013 года

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Наступающий 2013 год отметит несколько круглыхдат для событий, которые были в свое время важны как в масштабах однойстраны, так и для всего мира.

Ровно столетие пройдет со времени нескольких знаменательных событий в масштабе всей планеты:

1) дебюта знаменитейшего комикавсех времен и народов Чарли Чаплина в немом кино.

2) запуска первого автомобильногоконвейера в Детройте и Чикаго (оговорка автомобильного потому, что первымиконвейр придумали в Венеции, умудряясь строить поточным методом морскую многовесельную галеру за один день.Правда, из-за этого, они стахановскими темпами сгубили все свои леса.)

3) Знаменитый композиторСтравинский написал опус «Фантастическое скерцо».

Еще одно немаловажное событие, оказавшиее влияние на ход мировойистории и послужившее началом закатаИспании, поднявшейся на потоках, реках золота, текших к ней с Американского континента: