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http://readmas.ru/design/fashion/yuvelirnye-ukrasheniya-kak-sozdaetsya-shedevr.html
Ювелирные украшения – как создается шедевр
Издавна в украшениях из драгоценностей и благородных металлах, создаваемых настоящими мастерами, выкристаллизовывались «золотые сечения» ювелирного дела: принципы баланса, равновесия и симметричности.