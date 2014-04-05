http://readmas.ru/design/fashion/yuvelirnye-ukrasheniya-kak-sozdaetsya-shedevr.html

Ювелирные украшения – как создается шедевр

Издавна в украшениях из драгоценностей и благородных металлах, создаваемых настоящими мастерами, выкристаллизовывались «золотые сечения» ювелирного дела: принципы баланса, равновесия и симметричности.