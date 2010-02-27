Южный берег Крыма - необыкновенно красивая полоса земли, над которой с севера возвышаются величественные крымские горы, а с юга берега омывают сверкающие волны Черного моря. Гряда крымских гор, постепенно вырастая от краев к центру, чередуется хребтами, плато и плоскогорьями, достигая своей максимальной вершины - Роман-Кош. Под ней, между прекрасными курортами Гурзуфом и Алуштой располагается самая середина Южнобережья.

Стена гор, крутыми обрывами нависая над побережьем, создает неповторимый климат сухих субтропиков, теплый и необычайно полезный для людей. Подобные условия существуют только на знаменитых курортах Средиземноморья – в Венеции и Ницце.

Ласковое и всеми любимое лето в Крыму - не жаркое, охлажденное свежими морскими бризами. За лето море глубоко прогревается, а осенью вода не спеша остывает, постепенно нагревая воздух над сушей и отдавая свое тепло.

Когда там, по ту сторону крымских гор, холодно и зябко, дуют ветра и лежит снег, на побережье все еще царит бархатная волшебная осень, радуя курортников золотым солнцем и теплом.