Зачем коты просятся на руки

Коты и кошки - нежные и милые домашние животные, требующие к себе особого внимания. Питомцы не только нуждаются в нежной заботе, но и в комфортных условиях. Считается, что домашние кошачьи очень независимы. Но так ли это на самом деле? Может, это всего лишь укоренившийся стереотип кошачьего характера