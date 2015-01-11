Зачем коты просятся на руки

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Коты и кошки - нежные и милые домашние животные, требующие к себе особого внимания. Питомцы не только нуждаются в нежной заботе, но и в комфортных условиях. Считается, что домашние кошачьи очень независимы. Но так ли это на самом деле? Может, это всего лишь укоренившийся стереотип кошачьего характера