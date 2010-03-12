Защита картера
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14 лет назад
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Вы не хотите тратить деньги на непредвиденные поломки вашего автомобиля. Но избежать этого не получается. Одной из главных причин поломок, является отсутствие на нашем автомобиле защиты картера.
Из-за плохих дорог, вы повреждаете масляной картер двигателя вашего авто, который находится близко к дороге. Производители иномарок оставляют двигатель почти всегда незащищенным, они не рассчитывают, что качество наших дорог далеко от идеала. Защита картера в стандартной сборке автомобиля – не предусмотрена. И самое малое, что грозит вашему двигателю – это пыль и грязь, а если на дороге булыжник? В лучшем случае, вы отделаетесь заменой масляного картера двигателя, в худшем придётся вызывать эвакуатор.
Защита картера.doc
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