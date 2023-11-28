Завдання 1

Перепис зі скану, зроблена робота за 8 годин. Якість роботи бачите самі, таблички, формули, все зроблено в належній якості, хоча замовник говорив, що можна не робити таблички, а можна просто переписати в текстовому форматі. Помилок не має, все зроблено акуратно. там 8 сторінок було скану, терміни були 4 дні, а зробив за 8 годин з перервами. Вартість цієї роботи склала 1450 грн.