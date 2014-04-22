Здоровые ножки или как выбрать правильную обувь дл

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10 лет назад
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Чтобы в будущем ваш ребенок не имел проблем создоровьем ног и всей опорно-двигательной системы, еще в самом детстве, с первых

шагов, необходимо одевать ему хорошую обувь, обеспечивающую правильное

становление стопы. Если вам необходимо приобрести качественную  http://www.tradeshoes.ru/">обувь интернетмагазин на сегодняшний день имеет многообразиемоделей от разных производителей. На что же стоит заострить свое внимание при

выборе?

Детская обувь.docx
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