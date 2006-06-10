Женское Ponchi

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Добавлена
2 месяца назад
1 просмотр
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Скоро зима, отопление не дали, а вы ходите по дому в куртке? ?

Женщина должна чувствовать себя красивой и счастливой в доме, а не пингвином замотанным в тряпьё.

    Знаешь, у меня есть решение проблемы!
Например: домашнее пончо ✨

— Ручная работа
— Вязанное
— В идеальном состоянии (совсем новое)
— Не колется при носке на голой коже
— Было произведено только в ОДНОМ экземпляре

  ❤️ Ты будете чувствовать себя комфортно, при этом соблазняя своего партнера)))
        За просмотром фильма, сможет согреть тебя и не помешает наслаждаться едой ?

Как тебе идея? Напиши мне, пока есть возможность!

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