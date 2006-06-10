Женское Ponchi
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Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Скоро зима, отопление не дали, а вы ходите по дому в куртке? ?
Женщина должна чувствовать себя красивой и счастливой в доме, а не пингвином замотанным в тряпьё.
Знаешь, у меня есть решение проблемы!
Например: домашнее пончо ✨
— Ручная работа
— Вязанное
— В идеальном состоянии (совсем новое)
— Не колется при носке на голой коже
— Было произведено только в ОДНОМ экземпляре
❤️ Ты будете чувствовать себя комфортно, при этом соблазняя своего партнера)))
За просмотром фильма, сможет согреть тебя и не помешает наслаждаться едой ?
Как тебе идея? Напиши мне, пока есть возможность!
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