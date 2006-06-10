Женское Ponchi

Скоро зима, отопление не дали, а вы ходите по дому в куртке? ?



Женщина должна чувствовать себя красивой и счастливой в доме, а не пингвином замотанным в тряпьё.



Знаешь, у меня есть решение проблемы!

Например: домашнее пончо ✨



— Ручная работа

— Вязанное

— В идеальном состоянии (совсем новое)

— Не колется при носке на голой коже

— Было произведено только в ОДНОМ экземпляре



❤️ Ты будете чувствовать себя комфортно, при этом соблазняя своего партнера)))

За просмотром фильма, сможет согреть тебя и не помешает наслаждаться едой ?



Как тебе идея? Напиши мне, пока есть возможность!



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