В Европе давно в моде стриженые живые изгороди. Зачастую это становится культом: растениям придают замысловатые геометрические формы, очертания различных животных и т.д. При этом дизайн садового ландшафта приобретает иные очертания. В советские времена живые изгороди являлись неотъемлемым элементом почти каждого городского парка, школы, двора. С развитием садовой архитектуры все чаще стали использовать живые изгороди на коттеджных участках.

Живая изгородь - это своеобразный зеленый забор из сплошного ряда кустарников или деревьев. Она обладает целым рядом преимуществ, которые помогут решить сразу несколько задач:

- выполнит декоративную функцию в ландшафтном дизайне, станет фоном для декоративных травянистых растений;

- обозначение границ участка - живая изгородь отделит определенные зоны, создаст уединенный уголок, замаскирует те места, которые нежелательно показывать или необходимо сделать притененными;

- выполнит функцию ограждения;

- станет защитой от пыли, шума, холодного ветра, соседей и прохожих.

Существует два вида живых изгородей - формованная и неформованная (свободно-растущая). Первая получила такое названия из-за того, что в результате регулярной обрезки деревья и кустарники (спокойно относящиеся к стрижке, обильно ветвящиеся и образующие плотную крону) приобретают геометрическую форму (прямоугольная, квадратная, овальная, треугольная, трапециевидная и т.д.). А неформованной изгородью называют растения, высота которых соответствует необходимой высоте, такие насаждения плохо переносят стрижку, уход за ними заключается в поливе, защите от вредителей, подкормке и санитарной обрезке, нуждаются в наличии достаточного места для свободного роста и цветения.

По высоте живые изгороди делятся на три типа:

Живые стены (высота более трех метров). Обычно их высаживают вдоль границ участка. Для этих целей подходит большинство древесных пород, поддающихся стрижке и дающих густое ветвление: лещина, ель, граб, падуб остролистный и др. Не требуют формовки боярышник, кизил, груша, яблоня.

- аллея - это проезжая или пешеходная дорога, обсаженная с обеих сторон, возможно в несколько рядов, деревьями. Обычно аллеи формируют из берез, белой акации, дубов, елей, лиственницы, каштана, рябины, сосны, тополей, тисов. При посадке саженцев расстояние между растениями в рядах должно быть не менее пяти метров, а между рядами - восьми метров.

- берсо - это аллея, укрытая переплетающимися деревьями. Для создания берсо лучше всего подходят липы, можно так же использовать березы. Саженцы высаживают рядами по обеим сторонам дорожки, предварительно установив там полукруглые опоры (деревянные, проволочные каркасы), соединенные сверху продольными направляющими. По мере роста деревьев их ветви оплетают каркас и образуют свод. В местах пересечения берсо можно поставить деревянные беседки.

Живой забор (высота от полутора до трех метров). Наилучшими для них являются теневыносливые породы с относительно медленным ростом, хорошей ветвистостью и густой листвой. Если нужен зеленый забор, превышающий полтора метра, то лучше всего посадить тую, боярышник, облепиху, шиповник или жасмин. Чуть ниже получится ограждение из барбариса, бересклета, бирючины, жимолости, желтой акации, роз, калины, малины, сирени, спирея, таволги, лавра и шиповника.

Бордюры (до метра) – низкая зеленая изгородь, помогающая выделить узоры в цветниках, провести границу «парадной» части парка, создать обрамление дорожки и лужаек. Бордюры формируют из низкорослых, густоветвистых, медленнорастущих пород. Бордюры могут быть формованные (барбарис, бересклет японский, некоторые виды жимолости, кизильник блестящий, самшит и т.д.), и свободно-растущие (айва японская, вереск, магония падуболистная, полиантовые розы, смородина, спирея японская, эрика, и др.). Ширина бордюра не должна превышать 30 сантиметров.

Выбирая тип живой изгороди необходимо учесть, что ее высота зависит от назначения - внутри участка устраивают зеленые ограждения преимущественно из низкорослых кустарников, а на границе участка, особенно со стороны оживленной автострады и сильных ветров, возводят высокую изгородь.

Живые изгороди пластичны, и при определенных затратах труда и времени позволяют создавать самые разные декоративные садовые формы. Конфигурация кустарникам придается с учетом биологических особенностей растений. Для теневыносливых пород (тис, можжевельник, ель обыкновенная, липа мелколистная, дерен отпрысковый) рекомендуется прямоугольная форма. Более светолюбивые оголяются снизу. Своими четкими, геометрически правильными контурами изгороди придают участку оптическую завершенность. Трапециевидная и треугольная формы, с наклоном боковых сторон под углом 70-80 градусов, оставляют больше света для нижнего яруса – подходят всем породам. Округлая форма наиболее естественна для растений, но требует большого мастерства и опыта стрижки.

Живые изгороди из лиственных растений не следует запускать с самого начала их посадки, при этом сразу же попытаться выровнять высоту растений по всей длине изгороди секатором. Если саженцы были посажены весной, то первую обрезку проводят через год (следующей весной), а если осенью, то в марте их необходимо обрезать на 1/3 высоты. Хвойные же растения (кипарис, туя, тис) в течение первых двух лет не стричь, предоставив им возможность развиваться свободно.

Сроки посадки зависят от подбора растений. Листопадные кустарники из открытого грунта с оголенной корневой системой, высаживают осенью или ранней весной. Выращенные в сосудах деревья и кусты высаживают в любое теплое время года.

Если информация Вас вдохновила, и Вы решили на свободной территории устроить живые стены, забор или бордюры, то имейте в виду, что это работа не на один день, и требует постоянного внимания в течение каждого года.