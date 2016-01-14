Журналист, копирайт, рерайт, контент-менеджер

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Образование:
2010 -Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского - Журналист
2013- Санкт-Петербургский государственный университет - Экономист-менеджер
Опыт работы:
Имею большой опыт в написании статейных материалов, контента для сайтов, в копиратинге
и рерайтинге.
В настоящее время обеспечиваю текстовыми материалами несколько сайтов на
основном месте работы, кроме того, есть опыт в написании рекламных слоганов,
речевок, джинглов и т.д.
Есть опыт работы журналистом и редактором журнала.
Кроме наполнения контентом и продвижения сайтов, также занимаюсь активным
продвижением групп в социальных сетях, уже более 2-х лет.
Заинтересовавшимся заказчикам готова предоставить полноценное резюме.
Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!
Примеры работ.docx
22 КБ