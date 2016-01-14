Журналист, копирайт, рерайт, контент-менеджер

Образование:

2010 -Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского - Журналист

2013- Санкт-Петербургский государственный университет - Экономист-менеджер

Опыт работы:

Имею большой опыт в написании статейных материалов, контента для сайтов, в копиратинге

и рерайтинге.

В настоящее время обеспечиваю текстовыми материалами несколько сайтов на

основном месте работы, кроме того, есть опыт в написании рекламных слоганов,

речевок, джинглов и т.д.

Есть опыт работы журналистом и редактором журнала.

Кроме наполнения контентом и продвижения сайтов, также занимаюсь активным

продвижением групп в социальных сетях, уже более 2-х лет.

Заинтересовавшимся заказчикам готова предоставить полноценное резюме.

Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!