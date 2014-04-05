Зимняя рыбалка — крючки, воблера и раттлины

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Зимняя рыбалка – какие тайны скрывает под собой лед? Какую рыбину способен вытащить рыбак из проруби? А сколько времени потребуется на то, чтобы морозный воздух впервые огласился радостным кличем рыбака? Отправиться на рыболовные базы на Ахтубе или выбрать другое место для рыбалки?

Попытаемся рассказать о том, как приблизить этот момент

Зимняя блесна...