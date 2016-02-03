Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://ladies-world.ru/?zubnye-protezy-na-implantah
Профессиональная имплантациязубов на сегодняшний день являетсявысокотехнологичной, инновационной и достаточно безопасной технологией восстановления
зубного ряда. Зубные протезы на имплантах – это идеальная альтернатива
классическому протезированию и безопасная возможность восстановления
полноценной жевательной функции с эстетическим эффектом. Титановые имплантанты, а иными словами искусственносконструированные зубные корни, функционально абсолютно тождественны родным
живым зубам, то есть выдерживают максимальные нагрузки в процессе жевания, чего
нельзя сказать о протезах при классическом методе протезирования. Качественные импланты послужат отличной основойдля любой конструкции зубных протезов, как съемного, так и постоянного
характера. Независимо от ортопедического конструктива, данный вид
протезирования позволит произвести замену утраченных зубов в том числе и
концевых, не травмируя при этом рядом стоящие. Также пациентам могут
восстановить ряд последовательно отсутствующих родных зубов посредством протезов-мостов.
Имплант может выполнять роль, как дополнительной, так и основной опоры для стационарного
протеза. Профессиональная имплантация при помощи небольшого ряда имплантов способна позволять осуществлятьпротезирование челюсти, абсолютно лишенной всех зубов. При этом зубные протезы
на имплантах обеспечат пациентам полноценную и долговечную жевательную функцию,
поскольку срок службы таких протезов в разы превосходит возможности
традиционных протезов. Каждый пациент – это абсолютно особыйслучай, который в индивидуальном порядке рассматривается квалифицированным специалистом
и в зависимости от нюансов определяется конкретный вариант восстановления
утерянных зубов посредством имплантации, как одной из самых эффективных методик
в современной стоматологии.