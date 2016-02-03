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Профессиональная имплантациязубов на сегодняшний день являетсявысокотехнологичной, инновационной и достаточно безопасной технологией восстановления

зубного ряда. Зубные протезы на имплантах – это идеальная альтернатива

классическому протезированию и безопасная возможность восстановления

полноценной жевательной функции с эстетическим эффектом. Титановые имплантанты, а иными словами искусственносконструированные зубные корни, функционально абсолютно тождественны родным

живым зубам, то есть выдерживают максимальные нагрузки в процессе жевания, чего

нельзя сказать о протезах при классическом методе протезирования. Качественные импланты послужат отличной основойдля любой конструкции зубных протезов, как съемного, так и постоянного

характера. Независимо от ортопедического конструктива, данный вид

протезирования позволит произвести замену утраченных зубов в том числе и

концевых, не травмируя при этом рядом стоящие. Также пациентам могут

восстановить ряд последовательно отсутствующих родных зубов посредством протезов-мостов.

Имплант может выполнять роль, как дополнительной, так и основной опоры для стационарного

протеза. Профессиональная имплантация при помощи небольшого ряда имплантов способна позволять осуществлятьпротезирование челюсти, абсолютно лишенной всех зубов. При этом зубные протезы

на имплантах обеспечат пациентам полноценную и долговечную жевательную функцию,

поскольку срок службы таких протезов в разы превосходит возможности

традиционных протезов. Каждый пациент – это абсолютно особыйслучай, который в индивидуальном порядке рассматривается квалифицированным специалистом

и в зависимости от нюансов определяется конкретный вариант восстановления

утерянных зубов посредством имплантации, как одной из самых эффективных методик

в современной стоматологии.