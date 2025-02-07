Білий макет для ландшафтного проєкту готелю в Буцькому каньйоні

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Етап роботи над проектом: макет з компоновкою всіх запланованих зон.