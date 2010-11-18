Город-кампус

Новосибирск, на сегодняшний день, уже не является полноправной столицей Сибири. Так его обогнали в области образования, развития бизнеса и других обл. такие города, как Томск и Красноярск. Для такого города, как Новосибирск, не имеющего стратегических инвесторов и расположенного в регионе без энерго ресурсов необходимо инновационное развитие. А для этого нужно обучать людей ведению инновационного бизнеса. Сейчас необходимо возродить статус действительно столичного города. Необходимо усилить развитие научного, учебного секторов, а также сделать упор на развитие инновационного бизнеса, чтобы создать конкурентоспособное производство Новосибирск имеет наибольшее тяготение в развитии южного направления. Так на данном направлении находится Бердск - ставший своеобразной рублевкой для зажиточного населения. Также сейчас идет активное развитие Технопарка при Академгородке.

При этом мы имеем отличную территорию у бердского залива и обского моря, где сейчас существует хаотичная застройка рекреационного типа, нет нормальных причалов для яхт и кораблей.

Новосибирский научный сектор развивался за счет отделения от него отдельных поселений: Краснообск- с/х, Кольцово - медицина, Академгородок - наука. Продолжая данную тенденцию развития, мы решили создать группу, состоящую из 2 малых городов по 50 000 жителей, которая будет связана непосредственно с Академгородком.