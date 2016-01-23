Ландшафтный дизайн участка

Проект ландшафтного дизайна участка расположенного в жилой деревне. Объект проектирования 6600 кв. м. На участке большой перепад высот. По техническому заданию: широкая дорога по всему участку и крупный водоем у дома. Беседку и детскую зону для игр было решено расположить напротив дома. При проектировании перепад высот был использован для прокладки магистралей, которые будут пополнять водоем осадками сточных вод.