Ландшафтний проєкт готелю в Буцькому каньйоні.

Виконані роботи:

- Планування простору та зонування

- Розробка білого макету

- 3D - візуалізація

- Мудборди по деяким зонам.





Ландшафтний проект готелю в Буцькому каньйоні.

Цей проєкт ландшафтного дизайну створений для комфортного відпочинку та гармонійного поєднання архітектури з природним середовищем. Простір поділено на функціональні зони, що забезпечують баланс між активним і пасивним дозвіллям, створюючи комфортне середовище для відпочинку, спорту та спілкування.

Основні зони проєкту:

✔️Житловий будинок – сучасна архітектура з великими панорамними вікнами, що інтегрує внутрішній простір із навколишнім ландшафтом.

✔️Лаундж-зона – простора тераса з м'якими меблями, відкритим каміном і озелененням у горщиках та вбудованих клумбах. Це місце для відпочинку, прийому гостей і затишних вечорів на свіжому повітрі.

✔️Басейн – розташований у центрі ділянки, слугує основною зоною водного відпочинку, оточений місцями для засмаги та релаксу.

✔️Дитячий майданчик – простір для активних ігор, облаштований безпечними елементами з натуральних матеріалів.

✔️Спортивний майданчик – універсальна зона для гри в теніс і волейбол зі з'ємною сіткою, що дозволяє адаптувати простір під різні види активностей.

✔️Зона барбекю – відкрита кухня з обіднім столом під навісом, що поєднує функціональність та атмосферу дружніх посиденьок.

✔️Гостьовий будинок – окрема будівля для тимчасового проживання гостей або усамітнення, доповнена затишною терасою.

✔️Відкритий кінотеатр – велика зона для перегляду фільмів на свіжому повітрі із зручними місцями для сидіння.

✔️Фонтан у клумбі – розташований поруч із кінотеатром, додає зоні особливого затишку та гармонії.

✔️Гойдалка – встановлена біля фонтану, створює атмосферу розслаблення та комфорту.

✔️Ландшафтне озеленення – включає збережені природні дерева, живоплоти та декоративні рослини, які підкреслюють гармонійність і природність простору.

Проєкт спрямований на створення збалансованого середовища, що поєднує естетику, функціональність і комфорт.