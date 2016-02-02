Проект благоустройства территории по ул. Амосова г

Данный проект является яркой демонстрацией того как в стеснённых условиях на крутом рельефе можно сочетать зоны отдыха с замечательными видовыми характеристиками. Была поставлена следующая задача : вдоль дороги, которая соединяет два офисных здания на крутом рельефе выделить зоны отдыха, где офисные сотрудники имели бы возможность расслабиться и уединиться в обеденный перерыв. Поэтому даже малейшие островки на крутом рельефе служили местом для устройства скамеек, декоративных навесов и т.д., и соединялись пешеходными магистралями друг с другом. Даная работа свидетельство того, что даже в сложных условиях возможно и нужно находить интересные проектные решения.