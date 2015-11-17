«EcoTown» - альтернативная энергетика

EcoTown — крупнейший украинский портал об альтернативной энергетике и энергосбережении.

«Мы хотим доказать, что «зеленые» технологии - это не только хорошо для природы, но и экономически оправдано.» Порталу только один год, но он уже стал информационным порталом №1 в Украине о «зеленых» технологиях. Название «EcoTown» (эко-город) передает основную цель сайта: благодаря технологиям сделать жизнь в городах комфортной и безвредной для окружающей среды.

Пожелания заказчика:

Это должен быть харизматичный и запоминающийся логотип. В логотипе должна быть минимальная детализация.

Логотип должен быть с одной стороны современным (так как будет использован для мобильного приложения в стиле flat) с другой стороны он должен быть серьезным, чтобы сайт с таким логотипом выглядел респектабельно.

Решение:

Графический знак логотипа выполнен в форме соты и символизирует гармонию с природой. Внутри графического знака изображены контуры двух электрических ламп, что дает нам ассоциацию с электрической энергией. В то же время контур реки в середине знака указывает на силы природы, которые мы можем использовать для получения энергии. В тексте названия буква «o» стилизована под знак включения («power»).

http://justmargo.com/portfolio/show/46-ecotown-krupnejshij-ukrainskij-portal-ob-alternativnoj-yenergetike