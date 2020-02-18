"High Five". Логотип

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Задача: Логотип для компании, которая проводит мотивационные семинары для подростков, повышающие их уверенность в себе, самооценку и прокачивающие личность.
"High Five" с английского "Дай пять". Представленные варианты выполнены в игривой, легкой форме. Выбранный цвет настраивает на вдохновение и получение новых знаний.