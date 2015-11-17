«OVA COFFEE» - сеть кофеен

Пожелания заказчика: Необходим тщательно прорисованный образ + название компании. Мы планировали сделать какое-то животное символом компании, желательнее всего - суслика. В первую очередь хочется увидеть очень добрый, приятный и запоминающийся логотип!)

Решение: После нескольких дней идей, набросков и эскизов выбран самый лучший вариант. И на его основе в векторе качественно прорисован милый, добрый и веселый суслик. Для возможности выделиться на конкурентном рынке - выбрана небанальная для кофе, нежно-фиолетовая цветовая палитра.

http://justmargo.com/portfolio/show/30-ova-coffee-set-kofeen