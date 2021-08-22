3 варианта логотипа + исходник

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка логотипа в векторе на вашу тематику,любой сложности,который вы сможете использовать в полиграфии,наружной рекламе,интернете. Логотип можно будет сделать любого размера.
По срокам 1-3 дня.
Сделаю 3 макета на выбор в форматах "ai","eps"(illustrator) и в "png"(прозрачный фон)
Правки бесплатно!
Почему я?
У меня молодой,свежий и современный взгляд на оформление графики.
Плюс я доброжелателен в общении и люблю свою работу,ваши заказы для меня большая честь! ))
Нужно для заказа:
1. Нужно ваше ТЗ.
2. Эскиз,или то как вы видите работу
3. В каких цветах
4. Для чего будет использоваться логотип