3 варианта логотипа + исходник

Разработка логотипа в векторе на вашу тематику,любой сложности,который вы сможете использовать в полиграфии,наружной рекламе,интернете. Логотип можно будет сделать любого размера.

По срокам 1-3 дня.

Сделаю 3 макета на выбор в форматах "ai","eps"(illustrator) и в "png"(прозрачный фон)

Правки бесплатно!

Почему я?

У меня молодой,свежий и современный взгляд на оформление графики.

Плюс я доброжелателен в общении и люблю свою работу,ваши заказы для меня большая честь! ))

Нужно для заказа:

1. Нужно ваше ТЗ.

2. Эскиз,или то как вы видите работу

3. В каких цветах

4. Для чего будет использоваться логотип