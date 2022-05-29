АПОГЕЙ (сейчас PROTEUS) – компания, предоставляющая услуги монтажа, ремонта и сервисного обслуживания лифтов, подъемного оборудования и домофонов, а также производитель огнеупорных красок.

ЗАДАЧА: компания АПОГЕЙ, которая на рынке уже более 15 лет, запускает собственное производство лифтов и подъемных механизмов. Новая глава в бизнес-биографии вдохновила руководство на разработку ребрендинга с изменением названия компании. Подобное решение должно создать и укрепить новый позитивный имидж бренда на рынке, выделяя его из числа конкурентов.

РЕШЕНИЕ: Прежде чем приступить к работам над новым неймингом и ребрендингом АПОГЕЙ, мы занялись разработкой стратегии позиционирования, которая помогла сформулировать главные ценности компании и ее новое обращение к своей аудитории: «АПОГЕЙ – это точечные инновации, ориентированные на человека и его комфорт в современной урбанистической среде». Подробнее со всеми работами в рамках проекта вы можете ознакомиться здесь.

Новое название компании – PROTEUS берет свое начало в греческой мифологии от имени морского божества Протея. Производимое от имени Протея прилагательное «protean» обладает положительными оттенками гибкости, адаптивности и универсальности. Такое имя компании акцентирует на ее многопрофильной деятельности, а также на ее стремлении к внедрению инновационных технологий и непрерывному развитию, универсальности и адаптивности нововведений к современным нуждам человека.

На основании новорожденного нейминга был разработан модульный брендинг, который может легко масштабироваться на суббренды компании, сохраняя их принадлежность к материнской компании. Новый логотип представляет собой единую графическую структуру, которая обеспечивает наибольшую простоту восприятия и запоминаемость. Также он предусматривает удобное для фрезеровки начертание, позволяющее легкое воспроизведение на металле. Он состоит из графической и типографической частей – названия PROTEUS, в котором «О» было заменено на стилизованную стрелку-шестигранник. Также в логотипе присутствует дескриптор.

Фирменными цветами бренда были выбраны черный (основной) и красный (вспомогательный). Изменение направления стилизованной стрелки-шестигранника в графической части, дескриптора, а также вспомогательного красного цвета на зеленый или синий отражает разные направления в производстве и услугах компании PROTEUS. Также допускается использование монохромной версии логотипа.

Целостность визуальной коммуникации компании поддерживается в дизайне корпоративной продукции, который также был разработан нашим агентством:

• фирменные бланки

• визитки

• бейджи

• одежда и СИЗ

• упаковка для красок

• фирменные автомобили

• вывеска, внешняя и внутренняя навигация

• оформление социальных сетей

• оформление веб-сайта

РАБОТА АГЕНТСТВА: нейминг; разработка бренда; подготовка системы визуальных коммуникаций: типографика, ключевые визуальные идентификаторы, закономерности использования и построения, цветовое решение, организация гайдлайнов – инструкции по использованию элементов фирменного стиля; дизайн корпоративной продукции.