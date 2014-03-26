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Разработка логотипа для Arena Creative Technology Company. В Основе логотипа лежит образ современного воина-трансформера, который приспосабливается к любым условиям и справляется с любыми задачами (таким графическим образом компания хочет показать свою точность, силу и высокий уровень профессионализма в своем сегменте рынка)
Arena Creative Technology Company - креативная техническая компания с полным комплексом услуг.
Продукты:
- звуковые системы
- световые системы
- видео оборудование
- сценическое оборудование