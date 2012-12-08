АртКонтракт — каталог профессиональных художников

http://artcontract.ru/

Артконтракт – это профессиональное выставочное агентство и тематический узкоспециализированный интернет-каталог с функциями кадрового агентства, галереи-онлайн, биржи заказов и коммуникативными возможностями.

Основная цель проекта – это создание единой деловой, информационной и партнерской площадки для работы профессионалов в области изобразительного искусства: авторов, арт-дилеров, заказчиков и организаторов выставочных проектов. Одним из ключевых направлений нашей деятельности является организация художественных выставок