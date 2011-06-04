Baden House / Baden Office
Логотипы и Знаки
Добавлена223 просмотра
13 лет назад
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Компания состоит из двух подразделений, занимающихся различной деятельностью.
Бадэн-Хаус занимается отделкой помещений и интерьерными работами (символ знака - "стена")
Бадэн-Офис поставляет офисную мебель (символ знака - "кресло").
Общий логотип компании собирается из этих двух знаков. И в то же время логотипы подразделений могут существовать отдельно.