Лого-знак. Векторное изображение представителя семейства кошачьих. Поскольку заказчик в последний момент отказался платить, лого продается. Цена 50$. Возможность редактирования и доработки в плане совмешения с текстовой частью логотипа (названием организации). На выходе - векторный файл логотипа (*.EPS) и файл Photoshop (*.PSD).