Блеск и Ведро. Сеть магазинов товаров для всей семьи.

ЗАДАЧА: ребрендинг, рестайлинг логотипа, модернизировать систему визуальных коммуникаций.

РЕШЕНИЕ: Торговая сеть Блеск и Ведро не просто реализует чистящие средства, товары для дома и уходовую косметику. Блеск и Ведро заботится и помогает. Блеск и Ведро поддерживает чистоту и комфорт в вашем доме. Разработанный нами логотип олицетворяет эту ослепительную чистоту дома – начищенное до блеска ведро ослепляет, поэтому мы можем увидеть только его размытый силуэт.

Обновленный логотип легче воспринимается, быстрее запоминается и отображает позиционирование. Основные цвета бренда – яркий желто-зеленый и яркий синий.

РАБОТА АГЕНТСТВА: рестайлинг логотипа, состоящего из типографической и графической частей. Разработана система визуальной коммуникации: типографика, цветовое решение, ключевые идентификаторы, организация гайдлайна по бренд айдентике.

Подробнее: https://4press.com.ua/clients/139/549/