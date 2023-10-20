Бренд - дизайнер, логотип,
Логотипы и Знаки
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я – бренд – дизайнер. Делала проекты для крупнейших маркетплейсов (OZON, Wildberries). Создавала продаваемые карточки, ретушировала и обрабатывала фото. Главное качество – пунктуальность, сдача проекта в сроки и без задержки.