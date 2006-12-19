BUILDLIFE - Логотип для будматеріального магазину

Я використав 2 кольори для цього логотипу: Чорний та жовтий. Я обрав ці кольори тому що чорні і жовті кольори є на формі будівельників, інструментів та захисної каски.

Дві жовті шестерні уособлюють працьовиту людину, яка готова побудувати свою домівку і також своє майбутне життя. Домівка не має стіни через те, що дом незавершений і він ще будується.