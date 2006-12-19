CareCafe - логотип для Кафе

Я обрав зелений колір для фону тому що цей колір уособлює колір дружелюбності, колір доброти та безпеки.

Логотип зробив у вигляді червоной чашки на вигляд зверху. Тобто показати не саму червону чашку, а каву, яка зроблена з любов'ю. Також щоб показати відвідувачу що господар кафе радий бачити відвідувачів, я додав серде на каву.