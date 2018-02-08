Логотип для частной пивоварни — CraftLabОтведать крафта этой пивоварни вы сможете на CRAFT FAIR 2018 Фестиваль пивоваров в Ижевске#хмель #лаборатория #колба #ареометр #пиво #крафт #craft_beer#логотип #lu4_design #logo #identity #designstudio #logotype #logos #logodesign #logodesigner #logoinspiration #logoinspirations #graphicdesign #brand #ижевск #branding #brandidentity #design #designstudio