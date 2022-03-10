Дизайн авторских логотипов

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3 года назад
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Разработка авторского логотипа для вас и вашего бизнеса.

В ходе работы будут представлены индивидуальные решения исходя от особенности вашей компании.

Функциональный дизайн который повышает продажи. 

- Я готовлю 3 варианта дизайна, учитывая все пожелания

- Вы выбираете 1 вариант.

- По желанию если есть необходимость я вношу корректировки и доработки.

-я всегда на связи24/7 

Что вы получаете :

-дизайн логотипа

-ссылку на исходники

-подарок от меня на выбор визитка с вашим лого/ иконка

- файлы  PFD, CDR

- визуализацию вашего логотипа на makape

От вас требуется детали которые будут обговаренны в ходе работы. 

Срок выполнения минимум сутки/максимум 2 дня. 

Всегда открыта для новых проектов и задач! 