Дизайн авторских логотипов

Разработка авторского логотипа для вас и вашего бизнеса.

В ходе работы будут представлены индивидуальные решения исходя от особенности вашей компании.

Функциональный дизайн который повышает продажи.

- Я готовлю 3 варианта дизайна, учитывая все пожелания

- Вы выбираете 1 вариант.

- По желанию если есть необходимость я вношу корректировки и доработки.

-я всегда на связи24/7

Что вы получаете :

-дизайн логотипа

-ссылку на исходники

-подарок от меня на выбор визитка с вашим лого/ иконка

- файлы PFD, CDR

- визуализацию вашего логотипа на makape

От вас требуется детали которые будут обговаренны в ходе работы.

Срок выполнения минимум сутки/максимум 2 дня.

Всегда открыта для новых проектов и задач!