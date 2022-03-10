Дизайн авторских логотипов

Разработка авторского логотипа для вас и вашего бизнеса.
В ходе работы будут представлены индивидуальные решения исходя от особенности вашей компании.
Функциональный дизайн который повышает продажи.
- Я готовлю 3 варианта дизайна, учитывая все пожелания
- Вы выбираете 1 вариант.
- По желанию если есть необходимость я вношу корректировки и доработки.
-я всегда на связи24/7
Что вы получаете :
-дизайн логотипа
-ссылку на исходники
-подарок от меня на выбор визитка с вашим лого/ иконка
- файлы PFD, CDR
- визуализацию вашего логотипа на makape
От вас требуется детали которые будут обговаренны в ходе работы.
Срок выполнения минимум сутки/максимум 2 дня.
Всегда открыта для новых проектов и задач!