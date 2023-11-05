Дизайн карточек для маркетплейсов

Приветствую! Меня зовут Анна, я графический дизайнер, и я помогу вам в создании дизайна для вашего бизнеса!

Покажу лучшие стороны Вашего товара на маркетплейсах. Для этого я создам уникальную обложку для продукта.

Я создам стильные и современные карточки товара, которые будут способствовать увеличению продаж.

Нужно для заказа:

-наименование товара

- качественные фотографии товара

- текст для карточки

- пожелания/референсы

В случае, если пожеланий и примеров нет, я анализирую ваших конкурентов и создаю дизайн на свое усмотрение.