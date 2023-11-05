Дизайн карточек для маркетплейсов
Логотипы и Знаки
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую! Меня зовут Анна, я графический дизайнер, и я помогу вам в создании дизайна для вашего бизнеса!
Покажу лучшие стороны Вашего товара на маркетплейсах. Для этого я создам уникальную обложку для продукта.
Я создам стильные и современные карточки товара, которые будут способствовать увеличению продаж.
Нужно для заказа:
-наименование товара
- качественные фотографии товара
- текст для карточки
- пожелания/референсы
В случае, если пожеланий и примеров нет, я анализирую ваших конкурентов и создаю дизайн на свое усмотрение.