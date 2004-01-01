Дизайн лого для кав'ярні, Індивідуальний мінімалістичний стиль
Логотипы и Знаки
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вітання!
Дякую, що відвідали мій обліковий запис
Я хочу показати вам Логотип для Кав'ярні, зроблений повністю мною)
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Я нагадую тобі!
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На роботах, де написано "ШЕВВА", це макети, які можна змінювати за своїм бажанням, тобто змінювати колір/шрифт і таке інше.
Або взагалі зробити зовсім новий логотип у тому ж стилі, що і на макеті)
Зацікавлені?
Пишіть мені в особисті повідомлення, обговоримо всі дрібниці роботи, створимо логотип, який підійде нам двом!