Дизайн лого для кав'ярні, Індивідуальний мінімалістичний стиль

Вітання!

Дякую, що відвідали мій обліковий запис

Я хочу показати вам Логотип для Кав'ярні, зроблений повністю мною)

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Я нагадую тобі!

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На роботах, де написано "ШЕВВА", це макети, які можна змінювати за своїм бажанням, тобто змінювати колір/шрифт і таке інше.

Або взагалі зробити зовсім новий логотип у тому ж стилі, що і на макеті)



Зацікавлені?



Пишіть мені в особисті повідомлення, обговоримо всі дрібниці роботи, створимо логотип, який підійде нам двом!