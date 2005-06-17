Дизайн логотипу "ORCHID"

«ORCHID» — це плавність рухів гладкість тіла, про ту саму дів чину зі сну, яка дарує тобі ті по чуття, яких ти ще не відчував, з тією, з якою хочеться злитися разом, залишивши той запах, запах ORCHID

Основні тезиси до логотипу:

Ідея полягала в тому, щоб зробити мінімалістичне але водночас делікатний логотип, який передавав подвійність квіти орхідеї, вони гарні мінімалістичні та мають ніжні пелюстки(І саме ідея пелюсток була реалізована в букві «R»)

Потім сама ідея іконки бренду виникла завдяки поєднанню двох великих літер «OR» із шрифту «Bouuuuuh» та гліфа шрифту «Thunder»

І взагалі я дуже пишаюсь цією роботою і вважаю її хорошим прикладом моєї творчості)