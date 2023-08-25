Дизайнер Графічний

Здравствуйте!

Я начинающий графический дизайнер с гибким графиком роботы и отсутствием страха браться за тяжелые задания,чуть выше предоставляю примеры своих работ.

В каких программах работаю?

Figma,Adobe photoshop и Adobe Illustrator

Чем занимаюсь?

Разрабатывание и воплощение ваших идей в виде: логотипов,стикеров,постеров,картинок и мокапов;

Срок выполнения заданий?

Зависит от объёма заказа и ваших предпочтений

Миннимум задание может быть сделано за несколько часов

Максимум задание будет сделано за пару дней

Стоимость?

При уточнении деталей заказа вам также будет указана цена за роботу,которая также зависит от объёма и сложности!

Логотип лекгой или средней сложности-100 грн

Логотип сложного образца-200 грн(По желанию клиента вместе с логотипом будут представлены мокапы,чтобы понимать как будет выглядеть сам логотип)

По поводу заказа обращайтесь в личные смс или же в телеграмм!