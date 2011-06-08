Дом проектов

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Добавлена
13 лет назад
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Концепты для «ХарьковПроект» Была поставлена не совсем обычная задача. Сохранить налет советского стиля, при этом обновив и осовременив стиль проектного института. По секрету скажем, до этого у Дома проектов стиля вообще не было.