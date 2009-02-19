Элитные деревянные окна

Пожелания к логотипу: отразить гибкость дерева, уют и тепло дома, роскошь и грацию изделий итальянских мастеров, поскольку название компании - Emilio Ambrosi. Как решение поставленной задачи был предложен образ фонаря, как символ тепла, уюта, старины. Также фонарь связывает внутреннее пространство жилья и внешнее пространство около дома, функция, которую выполняет и окно. Так старинный итальянский фонарь, заключенный в вензель из двух заглавных букв названия компании, с добавлением традиционного для Италии, растительного мотива, представлен в качестве логотипа.