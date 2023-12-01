Разработана эмблема бегового клуба Edurance Machine.

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/LBEOUaVku1Q?si=FznB9CnJani6pU-7

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