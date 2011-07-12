Эмблема Форума Общественных объединений

Эмблема III Форума Общественных объединений Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.

Эмблема выполнена в цветовой гамме геральдических цветов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представляет собой окружность с выделенным центром. Лазоревый фон символизирует единое пространство воды и неба. В геральдике данное сочетание традиционно символизирует красоту, величие, славу и честь.

Центральную часть эмблемы составляют вписанные в листья 22 герба муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, связанные в неделимую ветвь, единую в своем стремлении к развитию и благополучию автономного округа.

Над ветвью располагается надпись «III Форум Общественных объединений», выполненная в зеленом цвете официальным шрифтом Times New Roman. Эмблему опоясывают слова «Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», как указание на организатора мероприятия. Круг, в данном случае, символизирует бесконечность, совершенство и законченность. Служит для отображения непрерывности развития.