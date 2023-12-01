Эмблема киберспорт

Киберспортивная эмблема для команды Noname.

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/NIYOWN_Kgdc?si=gon2Cmr42DL6YiY8

Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Эмблемы киберспорт на заказ