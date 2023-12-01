Эмблема киберспортивной команды IRS
Логотипы и Знаки
Добавленанет просмотров
22 дня назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработана эмблема киберспортивной команды на заказ IRS.
Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/UBzVt_XVVeE?si=tXkwHjQ8zP7UCuLL
Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Логотипы киберспортивных команд на заказ