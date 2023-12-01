Эмблема киберспортивной команды IRS

Разработана эмблема киберспортивной команды на заказ IRS.

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/UBzVt_XVVeE?si=tXkwHjQ8zP7UCuLL

Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Логотипы киберспортивных команд на заказ