Эмблема клуба любителей бездорожья Медведь

Разработана эмблема для клуба любителей бездорожья Медведь на заказ.

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/KJnUGFIhyVc?si=HE8aAe7qLnu9ZlGT

Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Эмблемы клубов на заказ